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Steam Iron 7000 Series
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- Mon fer à vapeur Philips ne chauffe pas
- Mon fer à vapeur Philips ne produit pas de vapeur
- Le voyant lumineux de mon fer à vapeur Philips clignote/respire.
- Mon fer à vapeur Philips n'élimine pas les plis
- La vapeur de mon fer à repasser Philips ne fonctionne pas.
- Mon fer à vapeur Philips produit de la fumée lorsqu'il chauffe.
- Mon fer à vapeur Philips laisse des gouttes d'eau sur les vêtements pendant le repassage.
- Mon fer à vapeur Philips fuit après le repassage
- Mon fer à vapeur Philips laisse une brillance ou une empreinte sur le vêtement.
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