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Série 5000 Fer à repasser Philips - fer à vapeur 2400W Bleu, 320ml
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- Mon fer à vapeur Philips ne chauffe pas
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- Le voyant lumineux de mon fer à vapeur Philips clignote/respire.
- Mon fer à vapeur Philips n'élimine pas les plis
- La vapeur de mon fer à repasser Philips ne fonctionne pas.
- Mon fer à vapeur Philips produit de la fumée lorsqu'il chauffe.
- Mon fer à vapeur Philips laisse des gouttes d'eau sur les vêtements pendant le repassage.
- Mon fer à vapeur Philips fuit après le repassage
- Mon fer à vapeur Philips laisse une brillance ou une empreinte sur le vêtement.
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