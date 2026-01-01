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2in1 Dehumidifier and Purifier
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- Le voyant de remplacement du filtre de mon purificateur d'air Philips reste allumé
- Mon déshumidificateur Philips sent mauvais ou le plastique
- Mon déshumidificateur Philips est bruyant
- Mon déshumidificateur Philips ne fonctionne pas lorsqu'il est allumé
- Mon déshumidificateur Philips fuit
- Le voyant du réservoir d'eau plein de mon déshumidificateur Philips reste allumé
- Mon purificateur d'air Philips n'améliore pas la qualité de l'air
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