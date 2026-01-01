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Purificateur d'air Série 3000i connecté Purificateur d'air, - de 6 min, 135m², filtre HEPA
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- Mon purificateur d'air Philips est doté d'une lumière constante ou clignotante.
- La couleur de l'anneau de qualité de l'air de mon purificateur d'air Philips ne change pas.
- Le voyant de remplacement du filtre de mon purificateur d'air Philips reste allumé
- Mon purificateur d'air Philips émet un bruit inhabituel
- Mon purificateur d'air Philips n'améliore pas la qualité de l'air
- Mon purificateur d'air Philips n'élimine pas correctement les odeurs
- Mon purificateur d'air Philips s'éteint inopinément
- Mon purificateur d'air Philips est trop bruyant
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