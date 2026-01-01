Assistance pour l'utilisation et l'entretien de votre produit
Air purifier 1000 Series
Enregistrez votre produit pour confirmer votre garantie, rester informé et obtenir un support personnalisé.
Trouvez des réponses sur votre produit
- Que signifie l'indicateur PM2.5 de mon purificateur d'air Philips ?
- Dois-je réinitialiser mon purificateur d'air ou mon humidificateur Philips après avoir remplacé ou nettoyé un filtre ?
- Que signifient les voyants de mon purificateur d'air Philips ?
- Réseaux Wi-Fi compatibles avec mon purificateur d'air Philips connecté
- Combien d'appareils Philips Air Care peuvent se connecter à un smartphone ?
- Puis-je désactiver le Wi-Fi de mon purificateur d'air et de mon humidificateur d'air Philips ?
- Que signifient les indicateurs ou les codes d'erreur de mon purificateur d'air Philips ?
- Comment traiter les cas où l'indicateur de qualité de l'air du purificateur d'air ne s'allume pas en bleu ?
- Puis-je nettoyer les filtres et le préfiltre de mon purificateur d'air Philips ?
Résoudre un problème
Dépannage pour votre Air purifier 1000 Series
- Je n'arrive pas à connecter mon purificateur d'air Philips ou mon Air Performer à l'application
- Mon purificateur d'air Philips est doté d'une lumière constante ou clignotante.
- La couleur de l'anneau de qualité de l'air de mon purificateur d'air Philips ne change pas.
- Le voyant de remplacement du filtre de mon purificateur d'air Philips reste allumé
- Mon purificateur d'air Philips émet un bruit inhabituel
- Mon purificateur d'air Philips n'améliore pas la qualité de l'air
- Mon purificateur d'air Philips n'élimine pas correctement les odeurs
- Mon purificateur d'air Philips s'éteint inopinément
- Mon purificateur d'air Philips est trop bruyant
Contactez notre équipe de support
Inscrivez-vous et bénéficiez de 15 %* de réduction sur votre première commande
Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres.
En partageant votre adresse e-mail avec nous, vous acceptez de recevoir des offres personnalisées, du contenu inspirant, des astuces sur les appareils et des informations sur nos dernières innovations. Lire la suite.
*Valable pour les nouvelles inscriptions sur leur premier achat.