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Purificateur Série 800 compact Purificateur d'air, - de 16 min, 48m², filtre HEPA
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- Dois-je réinitialiser mon purificateur d'air ou mon humidificateur Philips après avoir remplacé ou nettoyé un filtre ?
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- Le voyant de remplacement du filtre de mon purificateur d'air Philips reste allumé
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- Mon purificateur d'air Philips n'élimine pas correctement les odeurs
- Mon purificateur d'air Philips est trop bruyant
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