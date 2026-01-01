Käyttö- ja hoito-ohjeiden tuki tuotteellesi
Viva Collection Mehuprässi
Rekisteröi tuote varmistaaksesi takuun, pysyäksesi ajan tasalla ja saadaksesi räätälöityä tukea.
Löydä vastauksia tuotteestasi
- Voinko mehustaa sitrushedelmiä Philipsin mehustimella?
- Aiheuttavatko tietyt ainesosat pigmentin värimuutoksia?
- Philipsin mehustimeni hedelmäliha tuntuu kostealta -
- Miten valmistelen hedelmiä ja vihanneksia Philipsin mehustinta varten?
- Onko Philipsin mehustin turvallinen astianpesukoneessa?
- Kuinka puhdistaa Philipsin puristemehupuristin?
- Miten Philipsin puristemehupuristin kootaan?
- Miten voin purkaa Philipsin puristavan mehustimen?
- Mitä voin mehustaa Philipsin puristimella?
- Miten käytän Philipsin mehustimen syöttöputken kantta?
Korjaa ongelma
Vianmääritys laitteelle Viva Collection Mehuprässi
Ota yhteyttä tukitiimiimme
Rekisteröidy ja nauti 15 %* alennusta ensimmäisestä ostoksestasi
Rekisteröidy saadaksesi uutisia ja tarjouksia.
Jakamalla sähköpostiosoitteesi kanssamme, suostut vastaanottamaan personoituja tarjouksia, inspiroivaa sisältöä, laitevinkkejä ja tietoa uusimmista innovaatioistamme. Lue lisää.
*Voimassa ensimmäistä kertaa tilaaville ensimmäisestä ostoksesta