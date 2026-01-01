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Airfryer XL Series 5000
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- Millaista leivinpeltiä voin käyttää Philips Airfryer -laitteessa?
- Miksi minun on ravistettava ruokaa Philips Airfryerissa?
- Kuinka puhdistaa Philips Airfryer
- Pitääkö minun esilämmittää Philips Airfryer?
- Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?
- Missä on Philips Airfryerin malli- ja sarjanumero?
- Voinko käyttää leivinpaperia/tinalevyä Philips Airfryer -laitteessa?
- Millaisia ruokia voin valmistaa Philips Airfryer -laitteessa?
- Pitääkö minun poistaa kumitulppa Philips Airfryer -pannusta?
- Kuinka käyttää esiasetuksia Philips Airfryer -laitteessa?
- Kuinka paljon ruokaa voin valmistaa Philips Airfryerissa?
- Miten ja milloin öljyä käytetään Philips Airfryerissä?
- Miten saan HomeID-sovelluksen?
- Mitä pakastettuja ranskalaisia voin valmistaa Philips Airfryerissa?
- Voiko Philipsin keittiölaitteeseen liittää useampi kuin yksi henkilö?
- Pitääkö minun maustaa Philips Airfryerin kori ja pannu?
- Miten aloitan Philips Airfryerin käytön?
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Vianmääritys laitteelle Airfryer XL Series 5000
- Philips Airfryerista tulee valkoista savua.
- Philips Airfryerin ruoka ei ole rapeaa tai odotusten mukaista.
- Philips Airfryerin pannun tai korin pinnoite irtoaa.
- Philips Airfryerin kotitekoiset ranskalaiset eivät ole odotusten mukaisia
- Philips Airfryer pitää ääntä
- Philips Airfryer ei näy HomeID-sovelluksen laiteluettelossa.
- Miten irrotan Philips Airfryerin korin pannusta?
- Philips Airfryer ei kuumene
- Philips Airfryer ei toimi tai kytkeydy päälle.
- Philipsin keittiölaite ei löydä kotini WiFi-verkkoa.
- En voi ohjata Philipsin keittiövälinettä HomeID-sovelluksella
- Kuinka nollata Philipsin keittiöväline ja poistaa kaikki tiedot?
- Philips Airfryerin on/off-painikkeen valo ei sammu.
- Philips Airfryer -kuivausrumpuni näyttää viivoja tai virhekoodin.
- Philips HomeID -sovellus sulkeutui tai kaatui.
- En voi yhdistää Philipsin keittiövälinettä HomeID-sovellukseeni
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