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PerfectCare Compact Plus Höyrysilityskeskus
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Vianmääritys laitteelle PerfectCare Compact Plus Höyrysilityskeskus
- Philipsin höyrysilitysrauta ei poista ryppyjä.
- Philipsin höyrysilitysrauta päästää savua lämmetessään.
- Philips Steam Generator -raudan höyrynlisäys ei toimi.
- Philipsin höyrysilitysrauta vuotaa pohjalevyltä.
- Silityslauta on märkä ja lattialla on vettä.
- Philipsin höyrysilitysraudastani kuuluu pumppausääni ja/tai metallinen koliseva ääni.
- Philipsin höyrynkehittimen silitysrauta ei tuota höyryä.
- Philipsin höyrysilitysrauta ei poista ryppyjä pystysuuntaisen höyrytyksen aikana.
- Philipsin höyrynkehitinrauta ei enää kuumene
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