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EasySpeed Höyrysilitysrauta
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- Miten voin kalkkia Philipsin höyrysilitysraudasta?
- Miten käytän Philipsin höyrysilitysraudan pystyhöyrytoimintoa?
- Millaista vettä voin käyttää Philipsin höyrysilitysraudassa?
- Miten puhdistan Philipsin höyrysilitysraudan vesisäiliön?
- Philipsin höyrysilitysraudan vesisäiliössä on vettä jo ennen käyttöä.
- Mitä höyry- ja lämpötila-asetusta Philipsin höyrysilitysraudan tulisi käyttää vaatteilleni?
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Vianmääritys laitteelle EasySpeed Höyrysilitysrauta
- Philipsin höyrysilitysrauta ei kuumene
- Philipsin höyrysilitysrauta ei tuota höyryä
- Philipsin höyrysilitysraudan merkkivalo vilkkuu/hengittää.
- Philipsin silitysrauta kärisee, kun asetan sen kantapäähän.
- Philipsin höyrysilitysrauta ei poista ryppyjä
- Philipsin höyrysilitysraudan höyryn lisäys ei toimi.
- Philipsin höyrysilitysrauta tuottaa savua lämmitettäessä
- Philipsin höyrysilitysraudasta jää vesipisaroita vaatteisiin silityksen aikana.
- Philipsin höyrysilitysrauta vuotaa silityksen jälkeen
- Philipsin höyrysilitysrauta jättää kiiltoa tai jäljen vaatteeseen.
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