Soporte de uso y cuidado para tu producto
Philips Serie 3000i Purificador de aire
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- ¿Qué significa el indicador PM2.5 de mi purificador de aire Philips?
- ¿Debo reiniciar mi purificador de aire o humidificador Philips después de cambiar o limpiar un filtro?
- ¿Qué significan las luces de mi purificador de aire Philips?
- Redes Wi-Fi compatibles con mi purificador de aire Philips conectado
- ¿Cuántos dispositivos Philips Air Care pueden conectarse a un smartphone?
- ¿Puedo desactivar el Wi-Fi de mi purificador y humidificador de aire Philips?
- ¿Qué significan los indicadores o códigos de error de mi purificador de aire Philips?
- ¿Cómo se utiliza el modo de velocidad manual del purificador de aire Philips?
- ¿Puedo limpiar los filtros y el prefiltro de mi purificador de aire Philips?
- ¿Por qué es diferente el panel de control del purificador de aire Philips AC3033?
Solucionar un problema
Solución de problemas para tu Philips Serie 3000i Purificador de aire
- No consigo conectar mi purificador de aire o mi Air Performer de Philips a la aplicación
- Hay una luz constante o intermitente en mi purificador de aire Philips
- El color del anillo de calidad del aire de mi purificador de aire Philips no cambia
- El indicador de sustitución del filtro de mi purificador de aire Philips permanece encendido
- Mi purificador de aire Philips hace un ruido extraño
- Mi purificador de aire Philips no mejora la calidad del aire
- Mi purificador de aire Philips no elimina los olores correctamente
- Mi purificador de aire Philips se apaga inesperadamente
- Mi purificador de aire Philips hace demasiado ruido
Temas de soporte adicionales
Piezas de repuesto para Philips Serie 3000i Purificador de aireHaga clic aquí
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