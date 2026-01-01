Soporte de uso y cuidado para tu producto
Philips Serie 800 Purificador de aire
Registra tu producto para confirmar la garantía, mantenerte informado y obtener soporte personalizado.
Encuentra respuestas sobre tu producto
- ¿Qué significa el indicador PM2.5 de mi purificador de aire Philips?
- ¿Debo reiniciar mi purificador de aire o humidificador Philips después de cambiar o limpiar un filtro?
- ¿Qué significan las luces de mi purificador de aire Philips?
- ¿Cómo y cuándo debo limpiar/sustituir los filtros y el sensor de mi purificador de aire?
- ¿Cuál es la especificación CADR de mi purificador de aire Philips?
- ¿Puedo limpiar los filtros y el prefiltro de mi purificador de aire Philips?
Solucionar un problema
Solución de problemas para tu Philips Serie 800 Purificador de aire
- Hay una luz constante o intermitente en mi purificador de aire Philips
- El color del anillo de calidad del aire de mi purificador de aire Philips no cambia
- El indicador de sustitución del filtro de mi purificador de aire Philips permanece encendido
- Mi purificador de aire Philips hace un ruido extraño
- El flujo de aire de mi purificador de aire Philips es débil y la luz no es azul
- Mi purificador de aire Philips no se enciende
- Mi purificador de aire Philips no mejora la calidad del aire
- Mi purificador de aire Philips no elimina los olores correctamente
- Mi purificador de aire Philips hace demasiado ruido
Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte
Regístrate y disfruta de un 15%* de descuento en tu primer pedido
Regístrate para recibir noticias y ofertas.
Al compartir tu dirección de correo electrónico con nosotros, aceptas recibir ofertas personalizadas, contenido inspirador, consejos para dispositivos e información sobre nuestras últimas innovaciones. Leer más.
*Válido para suscriptores nuevos en su primera compra