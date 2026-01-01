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7000 Series Cordless Vacuum Aqua
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- Meinem kabellosen Staubsauger von Philips geht schnell der Akku aus
- Ich kann den Staubsaugereimer meines kabellosen Staubsaugers von Philips nicht öffnen
- Ich spüre elektrische Schläge, wenn ich meinen Philips Staubsauger benutze
- Mein kabelloser Staubsauger von Philips erzeugt ein ungewöhnliches Geräusch
- Mein kabelloser Staubsauger von Philips schaltet sich nicht ein
- Wie verwende ich das Menü meines kabellosen Staubsaugers Philips 7000/8000?
- Mein kabelloser Staubsauger der Serie 7000 von Philips zeigt einen Fehlercode an
- Mein kabelloser Staubsauger der Serie 7000 von Philips hat eine geringe Saugleistung
- Mein kabelloser Staubsauger von Philips lässt sich nicht aufladen
- Warum leuchten die LED-Leuchten an meinem kabellosen Staubsauger Philips 7000 oder 8000 nicht auf?
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