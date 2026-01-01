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Ist es sicher, meine Kleidungsstücke mit meinem Philips Garment Steamer zu berühren?

Sollte der Wassertank des Philips Garment Steamer / All-in-One Bügelsystems nach dem Gebrauch geleert werden?

Ist mein Philips Garment Steamer für alle Kleidungsstücke geeignet?

Mein Philips Garment Steamer erzeugt nach dem Gebrauch ein Geräusch und Dampf

Mein Philips Garment Steamer produziert keinen Dampf

Wassertropfen tropfen aus dem Kopf meines Philips Garment Steamer

Der Griff meines Philips Garment Steamer vibriert oder erzeugt ein pumpendes Geräusch

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