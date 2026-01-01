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Daily Collection Zerkleinerer
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- Kann ich Verfärbungen auf den Kunststoffteilen meines Philips Zerkleinerers entfernen?
- Wie pflege ich meinen Philips Zerkleinerer?
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- Die Philips Hackmessereinheit sitzt locker auf dem Stift
- Zwiebeln werden mit meinem Philips Zerkleinerer zu einem nassen Brei
- Mein Philips Zerkleinerer ist instabil und macht eine Menge Lärm
- Die Klinge meines Philips-Zerkleinerers ist blockiert
- Die Kupplungseinheit meines Philips-Zerkleinerers ist verschmutzt
- Mein Philips Zerkleinerer funktioniert nicht
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