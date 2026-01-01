Bedienungs- und Pflegesupport für Ihr Produkt
3000 Series Airfryer L
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- Welche Art von Backform kann ich in meinem Philips Airfryer verwenden?
- Warum muss ich das Essen in meinem Philips Airfryer schütteln?
- Wie reinige ich meinen Philips Airfryer?
- Muss ich meinen Philips Airfryer vorheizen?
- Wo kann ich Rezepte für meinen Philips Airfryer finden?
- Wo befindet sich die Modell- und Seriennummer auf meinem Philips Airfryer?
- Kann ich Backpapier/Folie in meinem Philips Airfryer verwenden?
- Welche Art von Speisen kann ich in meinem Philips Airfryer zubereiten?
- Muss ich den Gummistopfen von meiner Philips Airfryer-Pfanne entfernen?
- Wie verwende ich Voreinstellungen auf meinem Philips Airfryer?
- Wie viele Lebensmittel kann ich in meinem Philips Airfryer zubereiten?
- Wie und wann sollte ich Öl in meinem Philips Airfryer verwenden?
- Wie bekomme ich die HomeID App?
- Welche gefrorenen Pommes frites kann ich in meinem Philips Airfryer zubereiten?
- Muss ich den Korb und die Pfanne meines Philips Airfryers würzen?
- Wie kann ich meinen Philips Airfryer in Betrieb nehmen?
Ein Problem beheben
Fehlerbehebung für Ihren 3000 Series Airfryer L
- Aus meinem Philips Airfryer kommt weißer Rauch
- Das Essen aus meinem Philips Airfryer ist nicht knusprig oder wie erwartet
- Die Beschichtung der Pfanne oder des Korbes meines Philips Airfryers blättert ab
- Die selbstgemachten Pommes frites aus meinem Philips Airfryer sind nicht wie erwartet
- Mein Philips Airfryer macht ein Geräusch
- Mein Philips Airfryer wird nicht in der Geräteliste der HomeID-App angezeigt
- Wie kann ich den Korb meines Philips Airfryers von der Pfanne abnehmen?
- Mein Philips Airfryer heizt nicht auf
- Mein Philips Airfryer funktioniert nicht und lässt sich nicht einschalten
- Meine Philips HomeID-App wurde geschlossen oder ist abgestürzt
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