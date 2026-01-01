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Der Luftstrom meines Philips Ventilators ist schwach

Mein Philips Ventilator erzeugt einen seltsamen Geruch

Das Frontgitter meines Philips Ventilators ist schmutzig

Mein Philips Ventilator macht beim Schwingen ein ungewöhnliches Geräusch

Ich kann meinen Philips Ventilator nicht ein- und ausschalten

Mein Philips Ventilator ist zu laut

Der Sockel meines Philips Ventilators ist wackelig oder vibriert

Mein Philips Ventilator schaltet sich plötzlich aus

Mein Philips-Ventilator verströmt nur wenig oder gar kein Aroma.

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