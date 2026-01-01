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800 Series Kompakter Luftreiniger
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- Was bedeutet die PM2.5-Anzeige in meinem Philips Luftreiniger?
- Sollte ich meinen Philips Luftreiniger oder Luftbefeuchter nach dem Austausch oder der Reinigung eines Filters zurücksetzen?
- Was bedeuten die Lichter meines Philips Luftreinigers?
- Wie und wann sollte ich die Filter und den Sensor meines Luftreinigers reinigen/ersetzen?
- Wie hoch ist die CADR-Spezifikation in meinem Philips Luftreiniger?
- Kann ich die Filter und den Vorfilter meines Philips-Luftreinigers reinigen?
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- An meinem Philips Luftreiniger leuchtet ein konstantes oder blinkendes Licht
- Die Farbe des Luftqualitätsrings meines Philips Luftreinigers ändert sich nicht
- Die Filterwechselanzeige meines Philips-Luftreinigers leuchtet weiterhin
- Mein Philips-Luftreiniger macht ein ungewöhnliches Geräusch
- Der Luftstrom meines Philips Luftreinigers ist schwach und das Licht ist nicht blau
- Mein Philips Luftreiniger lässt sich nicht einschalten
- Mein Philips-Luftreiniger verbessert die Luftqualität nicht
- Mein Philips-Luftreiniger beseitigt Gerüche nicht richtig
- Mein Philips-Luftreiniger ist zu laut
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