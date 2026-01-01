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Viva Collection Airfryer
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- Hvilken slags bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
- Hvorfor skal jeg ryste maden i min Philips Airfryer?
- Sådan rengør jeg min Philips Airfryer
- Skal jeg forvarme min Philips Airfryer?
- Hvor kan jeg finde opskrifter til min Philips Airfryer?
- Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
- Kan jeg bruge bagepapir/tinfolie i min Philips Airfryer?
- Hvilken slags mad kan jeg lave i min Philips Airfryer?
- Hvordan bruger jeg forudindstillinger på min Philips Airfryer?
- Hvordan og hvornår skal jeg bruge olie i min Philips Airfryer?
- Hvordan får jeg fat i HomeID-appen?
- Hvilke frosne pommes frites kan jeg lave i min Philips Airfryer?
- Hvordan kommer jeg i gang med min Philips Airfryer?
Løs et problem
Fejlfinding for din Viva Collection Airfryer
- Der kommer hvid røg ud af min Philips Airfryer
- Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet
- Belægningen på min Philips Airfryers pande eller kurv skaller af
- Min Philips Airfryers hjemmelavede pommes frites er ikke som forventet
- Min Philips Airfryer laver støj
- Min Philips Airfryer vises ikke på listen over enheder i HomeID-appen
- Min Philips Airfryer bliver ikke varm
- Min Philips Airfryer virker ikke eller tænder ikke
- Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
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