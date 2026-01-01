Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
Philips AquaTrio Cordless Vacuum & Wash 9000 Series
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Vind antwoorden over uw product
- Hoe zet ik mijn Philips AquaTrio stofzuiger in elkaar?
- Welk soort water kan ik gebruiken voor mijn Philips Aquatrio stofzuiger?
- Kunnen de waterreservoirs van mijn Philips AquaTrio stofzuiger in de vaatwasser worden gereinigd?
- Zijn de accessoires van mijn Philips-stofzuiger compatibel met andere modellen?
- Wanneer moet ik de borstels en filters van mijn AquaTrio Stofzuiger vervangen?
- Wat betekent het pictogram op het display van mijn Philips AquaTrio 9000-serie stofzuiger?
- Kan ik mijn Philips AquaTrio stofzuiger op alle vloeren, tapijten en vloerkleden gebruiken?
- Kan ik de batterij van mijn Philips AquaTrio draadloze stofzuiger vervangen?
- Waar is het model-/ serienummer van mijn Philips-stofzuiger?
- Hoe lang moet ik mijn draadloze Philips-stofzuiger opladen?
- Hoe maak ik mijn Philips AquaTrio stofzuiger schoon na gebruik?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw Philips AquaTrio Cordless Vacuum & Wash 9000 Series
- Mijn Philips AquaTrio stofzuiger heeft een lage zuigkracht
- Mijn Philips AquaTrio stofzuiger maakt een hard of ongewoon geluid
- Mijn Philips AquaTrio stofzuiger lekt water
- Mijn Philips AquaTrio stofzuiger laat watersporen achter op de vloer
- Mijn Philips AquaTrio draadloze stofzuiger geeft een foutcode weer
- Er komt geen water uit mijn Philips AquaTrio Stofzuiger
- Wat betekent de informatiecode op het display van mijn Philips AquaTrio 9000-serie stofzuiger?
- De batterij van mijn Philips AquaTrio stofzuiger raakt snel leeg
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