Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
OneUp Electric Mop Series 5000
Registreer je product om je garantie te bevestigen, op de hoogte te blijven en op maat gemaakte ondersteuning te krijgen.
Hoe gebruik je OneUp Electric Mop Series 5000
Haal het maximale uit je apparaat in geen tijd.
Vind antwoorden over uw product
- Hoe zet ik mijn Philips OneUp elektrische dweil in elkaar?
- Welke oplader en kabel kan ik gebruiken voor mijn Philips OneUp elektrische dweil?
- Hoe gebruik ik mijn Philips OneUp elektrische dweil?
- Welk soort water of schoonmaakmiddel kan ik gebruiken voor mijn Philips OneUp elektrische dweil?
- Hoe vervang ik de batterij van mijn Philips OneUp elektrische mop?
- Wat betekenen de lampjes op mijn Philips OneUp elektrische dweil?
- Op welke verdiepingen kan ik mijn Philips OneUp elektrische dweil gebruiken?
- Hoe lang moet ik mijn Philips OneUp elektrische dweil opladen?
- Wanneer moet ik het reinigingsdoekje van mijn Philips OneUp elektrische dweil vervangen?
- Schoonmaken met mijn Philips OneUp elektrische mop voelt zwaar aan
- Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips OneUp elektrische mop?
- Hoe maak ik mijn Philips OneUp elektrische dweil na gebruik schoon?
- Kan ik de watertanks van mijn Philips OneUp in de vaatwasser schoonmaken?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw OneUp Electric Mop Series 5000
- Waarom komt er geen of minder water uit mijn Philips OneUp elektrische dweil?
- Waarom vertoont mijn vloer strepen na gebruik van mijn Philips OneUp elektrische dweil?
- De batterij van mijn Philips OneUp elektrische dweil raakt snel leeg
- Mijn Philips OneUp elektrische dweil gaat schuimen tijdens of na het eerste gebruik
- Mijn elektrische dweil van Philips OneUp neemt geen water meer op van de vloer
Neem contact op met ons ondersteuningsteam
Meld je aan en profiteer van 10%* korting op je eerste bestelling
Meld je aan om nieuws en aanbiedingen te ontvangen.
Door uw e-mailadres met ons te delen, gaat u akkoord met het ontvangen van gepersonaliseerde aanbiedingen, inspirerende inhoud, apparaattips en informatie over onze nieuwste innovaties. Lees meer.
*Geldig voor nieuwe abonnees bij hun eerste aankoop