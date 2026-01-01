Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
Aqua Plus 8000-serie Snoerloze stofzuiger
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- Hoe kan ik de Aqua-accessoires van mijn Philips stofzuiger voor nat gebruik het beste bewaren?
- Hoe vervang ik de batterijen van mijn Philips SpeedPro (Max) steelstofzuiger?
- Kan ik vloerreiniger of warm water in het reservoir van mijn Philips steelstofzuiger doen?
- Wanneer moet ik het doekje van mijn draadloze Philips-stofzuiger reinigen/vervangen?
- Hoe maak ik harde vloeren schoon met mijn Philips stofzuiger?
- Zijn de accessoires van mijn Philips-stofzuiger compatibel met andere modellen?
- Zijn de accessoires van mijn Philips SpeedPro Max en Philips SpeedPro-stofzuiger compatibel?
- Waar is het model-/ serienummer van mijn Philips-stofzuiger?
- Hoe lang moet ik mijn draadloze Philips-stofzuiger opladen?
- Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips stofzuiger schoon?
- Hoe maak ik de bevochtigingsstrip van mijn Philips stofzuiger schoon?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw Aqua Plus 8000-serie Snoerloze stofzuiger
- De batterij van mijn draadloze Philips-stofzuiger raakt snel leeg
- Ik krijg de stofemmer van mijn draadloze Philips-stofzuiger niet open
- Mijn draadloze Philips 8000-serie stofzuiger heeft een lage zuigkracht
- Ik voel elektrische schokken als ik mijn Philips-stofzuiger gebruik
- Mijn Philips stofzuiger stoot minder water uit dan normaal
- Mijn Philips draadloze stofzuiger SpeedPro Max geeft een foutcode weer
- Hoe maak ik mijn draadloze Philips 8000-serie stofzuiger schoon?
- Mijn draadloze Philips-stofzuiger gaat niet aan
- Mijn draadloze Philips-stofzuiger laadt niet op
- Mijn draadloze Philips 8000-serie stofzuiger geeft een foutcode weer
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