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3000 Series Handheld Steamer
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Problemen oplossen voor uw 3000 Series Handheld Steamer
- Mijn Philips-kledingstomer laat vlekken achter op het kledingstuk
- Het handvat van mijn Philips-kledingstomer trilt of maakt een pompend geluid
- Waterdruppels druppelen uit de kop van mijn Philips Kledingstomer
- Mijn Philips-kledingstomer produceert geen stoom
- Mijn Philips-kledingstomer produceert lawaai en stoom na gebruik
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