Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
Pepper food processor
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- Hoe bewaar ik het gereedschap voor mijn Philips keukenmachine?
- Hoe zet ik het accessoire van de Philips-keukenmachine in elkaar?
- Hoe maak ik mijn Philips keukenmachine schoon?
- Waarvoor dient de plastic golfschijf van mijn Philips keukenmachine?
- Kan ik kokendhete vloeistoffen in de kan van mijn Philips-blender gieten?
- Moet ik mijn Philips-keukenmachine voor het eerste gebruik schoonmaken?
- Kan ik ijs crushen met mijn Philips keukenmachine?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw Pepper food processor
- Mijn Philips-keukenmachine gaat niet aan
- Mijn Philips keukenmachine kan het deeg niet goed kneden
- Mijn Philips-blender raakt geblokkeerd tijdens het verwerken
- In mijn Philips keukenmachine is een stuk voedsel achtergebleven
- Mijn Philips-keukenmachine werkt opeens niet meer
- De kegel van mijn Philips citruspers draait niet stabiel rond
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