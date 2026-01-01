Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
Viva-collectie Sapcentrifuge
Registreer je product om je garantie te bevestigen, op de hoogte te blijven en op maat gemaakte ondersteuning te krijgen.
Vind antwoorden over uw product
- Wat kan ik met mijn Philips sapcentrifuge sap maken?
- Kan ik citrusvruchten persen met mijn Philips sapcentrifuge?
- Kan ik alle soorten producten persen met mijn Philips juicer?
- Kunnen bepaalde ingrediënten pigmentverkleuring veroorzaken?
- De pulp van mijn Philips sapcentrifuge voelt vochtig aan
- Mijn Philips sapcentrifuge monteren en demonteren
- Hoe bereid ik fruit en groenten voor mijn Philips sapcentrifuge?
- Kan mijn Philips sapcentrifuge in de vaatwasser?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw Viva-collectie Sapcentrifuge
Neem contact op met ons ondersteuningsteam
Meld je aan en profiteer van 10%* korting op je eerste bestelling
Meld je aan om nieuws en aanbiedingen te ontvangen.
Door uw e-mailadres met ons te delen, gaat u akkoord met het ontvangen van gepersonaliseerde aanbiedingen, inspirerende inhoud, apparaattips en informatie over onze nieuwste innovaties. Lees meer.
*Geldig voor nieuwe abonnees bij hun eerste aankoop