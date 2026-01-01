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Drip Filter Coffee Machine
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- Waarom maakt mijn Philips-koffiezetapparaat lawaai tijdens het zetten?
- Hoe vaak moet ik mijn Philips-koffiezetapparaat ontkalken?
- Waar kan ik een nieuwe kan kopen voor mijn Philips-koffiezetapparaat?
- Hoe ontkalk ik mijn Philips-koffiezetapparaat?
- Hoe maak ik de isoleerkan van mijn Philips-koffiezetapparaat schoon?
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