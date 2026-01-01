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PerfectCare Elite Plus Strijkijzer met stoomgenerator
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Problemen oplossen voor uw PerfectCare Elite Plus Strijkijzer met stoomgenerator
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer met stoomgenerator verwijdert geen kreuken
- De stoomstoot in mijn Philips-stoomstrijkijzer met stoomgenerator werkt niet
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt uit de strijkzool
- Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer maakt een pompend geluid en/of een metaalachtig ratelend geluid
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer produceert geen stoom
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer met stoomgenerator ontkreukt niet tijdens verticaal stomen
- Er lekt water/stoom uit de ontkalkingsknop en onder de voet van mijn Philips-stoomstrijkijzer met stoomgenerator
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
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