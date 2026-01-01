Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
SpeedPro Snoerloze steelstofzuiger
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- Hoe vervang ik de batterijen van mijn Philips SpeedPro (Max) steelstofzuiger?
- Wat betekenen de rode en witte lampjes op het batterijscherm van mijn Philips SpeedPro-stofzuiger?
- Hoe moet ik het filter en de borstel van mijn draadloze Philips-stofzuiger SpeedPro schoonmaken?
- Zijn de accessoires van mijn Philips-stofzuiger compatibel met andere modellen?
- Zijn de accessoires van mijn Philips SpeedPro Max en Philips SpeedPro-stofzuiger compatibel?
- Waar is het model-/ serienummer van mijn Philips-stofzuiger?
- Hoe lang moet ik mijn draadloze Philips-stofzuiger opladen?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw SpeedPro Snoerloze steelstofzuiger
- Mijn draadloze Philips-stofzuiger glijdt niet goed over tapijt
- Mijn Philips-stofzuiger heeft een lage zuigkracht
- De batterij van mijn draadloze Philips-stofzuiger raakt snel leeg
- Ik krijg de stofemmer van mijn draadloze Philips-stofzuiger niet open
- Mijn draadloze Philips 8000-serie stofzuiger heeft een lage zuigkracht
- Ik voel elektrische schokken als ik mijn Philips-stofzuiger gebruik
- Mijn draadloze Philips-stofzuiger maakt een vreemd geluid
- Mijn draadloze Philips-stofzuiger gaat niet aan
- Mijn Philips 5000-serie snoerloze stofzuiger heeft een lage zuigkracht
- Mijn draadloze Philips-stofzuiger laadt niet op
- Mijn draadloze Philips 8000-serie stofzuiger geeft een foutcode weer
- Hoe maak ik mijn draadloze Philips 5000-serie stofzuiger schoon?
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