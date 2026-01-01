Iscriviti e approfitta del 10%* di sconto sul tuo primo ordine

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LightCare Ferro a secco
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Risoluzione dei problemi per il tuo LightCare Ferro a secco
- Il mio ferro a vapore Philips non si riscalda
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips non produce vapore
- La spia del mio ferro da stiro a vapore Philips lampeggia o respira
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips non rimuove le pieghe
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips lascia una lucentezza o un'impronta sull'indumento