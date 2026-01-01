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Xsmall Macchina da caffè automatica
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- Come decalcificare la macchina per caffè espresso Philips
- Come pulire e mantenere la macchina per caffè espresso Philips
- Come si utilizzano le pastiglie Philips per la rimozione dell'olio dal caffè?
- Come lubrificare il gruppo di erogazione della mia macchina per caffè espresso Philips
- Come regolare il volume della bevanda della mia macchina per caffè espresso Philips
- Come decalcificare la mia macchina da caffè espresso Saeco Xsmall
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- Il caffè della mia macchina per espresso Philips è troppo annacquato
- La mia macchina per caffè espresso Philips espelle il caffè macinato senza preparare il caffè
- Il vassoio raccogligocce della mia macchina per caffè espresso Philips si riempie in fretta
- Non riesco a rimuovere il gruppo erogatore dalla mia macchina per caffè espresso Philips
- Non riesco a inserire il gruppo di infusione nella mia macchina per caffè espresso Philips
- Non riesco a regolare l'impostazione del macinacaffè sulla mia macchina per caffè espresso Philips
- Sulla mia macchina per caffè espresso Philips compare un codice di errore
- La mia macchina per caffè espresso Philips non si accende
- I fondi di caffè della mia macchina per caffè espresso Philips sono bagnati
- Non riesco a terminare la decalcificazione della mia macchina per espresso Saeco Xsmall
- La spia rossa dell'esclamazione lampeggia e la spia verde della temperatura è accesa in modo fisso sulla mia Saeco Xsmall.
- La mia macchina per caffè espresso Saeco ha smesso di funzionare e le luci lampeggiano
- Non c'è flusso d'acqua dal serbatoio della mia macchina per caffè espresso Philips
- La mia macchina per caffè espresso Philips non macina i chicchi di caffè
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