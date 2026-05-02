Conseils d'utilisation et d'entretien pour
2-in-1 Air Purifier and Humidifier 3400 series
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Votre guide pour 2-in-1 Air Purifier and Humidifier 3400 series
Tout ce que vous devez savoir sur 2-in-1 Air Purifier and Humidifier 3400 series
Foire aux questions
- Combien d'appareils Philips Air Care peuvent se connecter à un smartphone ?
- Puis-je désactiver le Wi-Fi de mon purificateur d'air et de mon humidificateur d'air Philips ?
- Aucune vapeur d'eau ne sort de mon humidificateur Philips.
- Puis-je nettoyer les filtres et le préfiltre de mon purificateur d'air Philips ?
Dépannage et solutions
Dépannage pour votre 2-in-1 Air Purifier and Humidifier 3400 series
- Je ne parviens pas à connecter mon purificateur d'air ou mon Air Performer Philips à l'application.
- L'indication de remplacement du filtre de mon purificateur d'air Philips reste allumée
- Mon purificateur d'air Philips fait un bruit inhabituel
- Mon purificateur d'air Philips n'améliore pas la qualité de l'air
- Mon purificateur d'air Philips s'éteint inopinément
- Le purificateur d'air et humidificateur Philips 2-en-1 n'humidifie pas l'air
- Le statut de recharge de mon purificateur d'air et humidificateur Philips 2-en-1 ne fonctionne pas.
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