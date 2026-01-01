Assistance pour l'utilisation et l'entretien de votre produit
OneUp Electric Mop Series 3000
Enregistrez votre produit pour confirmer votre garantie, rester informé et obtenir un support personnalisé.
Comment utiliser OneUp Electric Mop Series 3000
Profitez au maximum de votre appareil en un rien de temps.
Trouvez des réponses sur votre produit
- Comment monter ma balayeuse électrique Philips OneUp ?
- Quel chargeur et quel câble puis-je utiliser pour ma balayeuse électrique Philips OneUp ?
- Comment utiliser ma balayeuse électrique Philips OneUp
- Quel type d'eau ou de produit nettoyant puis-je utiliser pour ma balayeuse électrique Philips OneUp ?
- Comment remplacer la batterie de mon balai électrique Philips OneUp ?
- Que signifient les voyants lumineux de ma balayeuse électrique Philips OneUp ?
- Sur quels types de sols puis-je utiliser ma balayeuse électrique Philips OneUp ?
- Combien de temps dois-je recharger ma balayeuse électrique Philips OneUp ?
- Quand dois-je remplacer la patin de mon balai à franges électrique Philips OneUp ?
- Le nettoyage avec ma serpillière électrique Philips OneUp est lourd.
- Où trouver le modèle et le numéro de série de mon balai électrique Philips OneUp ?
- Comment nettoyer ma balayeuse électrique Philips OneUp après utilisation ?
- Puis-je nettoyer les réservoirs d'eau de ma Philips OneUp au lave-vaisselle ?
Résoudre un problème
Dépannage pour votre OneUp Electric Mop Series 3000
- Pourquoi mon balai à franges électrique Philips OneUp ne distribue-t-il pas d'eau, ou en distribue-t-il moins que d'habitude ?
- Pourquoi mon sol présente-t-il des traces après avoir utilisé ma balayeuse électrique Philips OneUp ?
- La batterie de ma balayeuse électrique Philips OneUp se décharge rapidement
- Ma balayeuse électrique Philips OneUp produit de la mousse pendant ou après la première utilisation
- Ma serpillière électrique Philips OneUp n'absorbe plus l'eau du sol
Contactez notre équipe de support
Inscrivez-vous et bénéficiez de 10 %* de réduction sur votre première commande
Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres.
En partageant votre adresse e-mail avec nous, vous acceptez de recevoir des offres personnalisées, du contenu inspirant, des astuces sur les appareils et des informations sur nos dernières innovations. Lire la suite.
*Valable pour les nouvelles inscriptions sur leur premier achat.