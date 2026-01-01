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Philips HomeRun Vacuum and Mop Robot 9000 Series
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- Puis-je utiliser un autre détergent avec mon robot Philips HomeRun 9000 ou 5000 ?
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- Mon robot aspirateur et laveur Philips HomeRun 9000 Series ne se recharge pas
- Mon robot aspirateur et laveur HomeRun série 9000 ne nettoie pas les sols foncés
- Mon robot aspirateur et laveur Philips HomeRun 9000 Series ne nettoie pas correctement.
- L'aspiration de mon robot aspirateur et laveur Philips HomeRun 9000 Series chute après avoir été en mode MAX.
- Je ne parviens pas à mettre à jour mon robot aspirateur et laveur Philips HomeRun 9000 Series.
- L'application de mon robot aspirateur et laveur Philips HomeRun 9000 Series affiche une erreur.
- Mon robot aspirateur et laveur Philips HomeRun 9000 Series fuit pendant l'auto-nettoyage.
- Les boutons de mon robot aspirateur et laveur Philips HomeRun 9000 Series ne fonctionnent pas.
- Les messages vocaux de mon robot aspirateur et laveur Philips HomeRun 9000 Series ne correspondent pas à l'application.
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