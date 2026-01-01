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Série 8000 Aqua Plus Aspirateur sans fil
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- La batterie de mon aspirateur sans fil Philips s'épuise rapidement.
- Je ne parviens pas à ouvrir le bac à poussière de mon aspirateur sans fil Philips.
- La puissance d'aspiration de mon aspirateur sans fil Philips série 8000 est faible.
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- Mon aspirateur humide Philips rejette moins d'eau que d'habitude
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