Assistance pour l'utilisation et l'entretien de votre produit
Xelsis Deluxe Machine espresso entièrement automatique
Enregistrez votre produit pour confirmer votre garantie, rester informé et obtenir un support personnalisé.
Trouvez des réponses sur votre produit
Résoudre un problème
Dépannage pour votre Xelsis Deluxe Machine espresso entièrement automatique
- Quelles sont les fonctionnalités de ma machine à espresso Saeco connectée ?
- Ma machine à expresso Saeco ne mousse pas bien le lait
- Le bac d'égouttage de ma machine à espresso Saeco se remplit rapidement
- Ma machine à expresso Saeco ne moud pas les grains de café
- Je ne parviens pas à connecter ma machine à café Saeco Espresso à mon réseau Wi-Fi domestique.
- Je ne parviens pas à régler la mouture de ma machine à espresso Saeco.
- Les particules de café de ma machine à espresso Saeco sont aqueuses.
- Il y a de la poudre de café sous le groupe d'infusion de ma machine à espresso Saeco.
- Le réservoir d'eau de ma machine à espresso Saeco ne contient pas d'eau.
- Ma machine à espresso Saeco ne s'allume pas
- Je n'arrive pas à insérer le groupe d'infusion dans ma machine à espresso Saeco.
- Ma machine à espresso Saeco fait du bruit
- Ma machine à espresso Saeco fuit
- Je ne peux pas retirer le groupe d'infusion de ma machine à espresso Saeco
- Ma machine Saeco Espresso ne prépare pas le café
- Ma machine à espresso Saeco affiche un code d'erreur
- Le café de ma machine à expresso Saeco est aqueux
- J'ai des problèmes avec le compte "My Saeco" sur ma machine à espresso Saeco.
- Comment utiliser les fonctions Amazon Alexa avec ma machine à espresso Saeco Xelsis ou Saeco GranAroma Deluxe ?
Contactez notre équipe de support
Inscrivez-vous et bénéficiez de 10 %* de réduction sur votre première commande
Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres.
En partageant votre adresse e-mail avec nous, vous acceptez de recevoir des offres personnalisées, du contenu inspirant, des astuces sur les appareils et des informations sur nos dernières innovations. Lire la suite.
*Valable pour les nouvelles inscriptions sur leur premier achat.