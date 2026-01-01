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GranAroma Machine espresso entière automatique
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Dépannage pour votre GranAroma Machine espresso entière automatique
- Aucun café ne sort de ma machine à expresso Philips.
- Ma machine à expresso Philips fait du bruit.
- Ma machine à expresso Philips ne fait pas bien mousser le lait
- Il y a de la poudre de café sous le groupe d'infusion de ma machine à expresso Philips.
- Le café de ma machine à expresso Philips est aqueux.
- Ma machine à expresso Philips jette la poudre de café sans préparer le café.
- Le bac d'égouttage de ma machine à expresso Philips se remplit rapidement.
- Je ne peux pas retirer le groupe d'infusion de ma machine à espresso Philips
- Je vois un code d'erreur sur ma machine à espresso Philips
- Ma machine à expresso Philips ne s'allume pas
- Les dosettes de café de ma machine à expresso Philips sont mouillées.
- L'eau ne s'écoule pas du réservoir de ma machine à expresso Philips.
- Ma machine à expresso Philips ne moud pas les grains de café
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