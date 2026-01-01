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Collection Viva Extracteur de jus
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- Comment nettoyer mon presse-agrumes Philips ?
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- Mon presse-agrumes Philips ne fonctionne pas
- Mon extracteur de jus Philips dégage une odeur désagréable
- Mon extracteur de jus Philips s'arrête en cours d'utilisation
- Mon presse-agrumes Philips me permet d'obtenir de la purée de pommes.
- Les ingrédients bloquent la vis d'extraction de mon extracteur de jus Philips.
- Je n'arrive pas à retirer la sortie de pulpe de mon presse-agrumes Philips.
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