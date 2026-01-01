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Airfryer Compact
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- Quel type de moule de cuisson puis-je utiliser dans mon Airfryer Philips ?
- Pourquoi dois-je secouer les aliments dans mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Comment nettoyer mon sèche-cheveux Philips
- Dois-je préchauffer mon sèche-cheveux Philips ?
- Où puis-je trouver des recettes pour mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Où se trouvent le modèle et le numéro de série de mon sèche-cheveux Philips ?
- Puis-je utiliser du papier sulfurisé ou du papier d'aluminium dans mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Une odeur de plastique se dégage de mon sèche-linge Philips Airfryer.
- Quels types d'aliments puis-je préparer avec mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Dois-je retirer le bouchon en caoutchouc de la cuve de mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Comment utiliser les préréglages sur mon sèche-cheveux Philips ?
- Quelle quantité d'aliments puis-je préparer avec mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Comment et quand utiliser de l'huile dans mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Comment obtenir l'application HomeID ?
- Quelles frites surgelées puis-je préparer avec mon Airfryer Philips ?
- Comment utiliser l'assistant Alexa avec mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Plusieurs personnes peuvent-elles se connecter à un appareil de cuisine Philips ?
- Quels sont les matériaux et revêtements utilisés dans mon sèche-cheveux Philips ?
- Dois-je assaisonner le panier et la cuve de mon Airfryer Philips ?
- Comment utiliser mon sèche-linge Philips Airfryer ?
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Dépannage pour votre Airfryer Compact
- De la fumée blanche s'échappe de mon sèche-linge Philips Airfryer
- Les aliments produits par mon Airfryer Philips ne sont pas croustillants et ne correspondent pas aux attentes.
- Le revêtement de la cuve ou du panier de mon Airfryer Philips se détache.
- Les frites maison de mon Airfryer Philips ne sont pas à la hauteur des attentes
- Mon sèche-cheveux Philips fait du bruit
- Mon sèche-linge Philips Airfryer n'apparaît pas dans la liste des appareils de l'application HomeID
- Comment détacher le panier de mon Airfryer Philips de la cuve ?
- Mon sèche-cheveux Philips ne chauffe pas
- Mon sèche-cheveux Philips ne fonctionne pas et ne s'allume pas
- Mon appareil de cuisine Philips ne parvient pas à trouver mon réseau WiFi domestique
- Je ne peux pas contrôler mon appareil de cuisine Philips avec l'application HomeID
- Comment réinitialiser mon appareil de cuisine Philips et supprimer toutes les informations ?
- La lumière du bouton marche/arrêt de mon sèche-linge Philips ne s'éteint pas.
- Mon sèche-cheveux Philips affiche des tirets ou un code d'erreur
- Je ne parviens pas à connecter mon appareil de cuisine Philips à l'application HomeID.
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