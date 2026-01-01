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Toaster 3000 Series
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- Quels réglages de brunissage dois-je utiliser avec mon grille-pain Philips ?
- Puis-je régler le niveau de brunissement lorsque mon grille-pain Philips est en marche ?
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- Mon grille-pain Philips ne s'allume pas
- Le pain reste coincé dans mon grille-pain Philips
- Mon grille-pain Philips dégage une odeur lors de sa première utilisation
- Le levier de mon grille-pain Philips ne reste pas en position basse
- De la fumée sort de mon grille-pain Philips
- Je n'arrive pas à retirer le pain de mon grille-pain Philips
- Le brunissement de mon grille-pain Philips est irrégulier.
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