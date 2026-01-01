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SpeedPro Aspirateur-balai sans fil
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- La puissance d'aspiration de mon aspirateur Philips est faible
- La batterie de mon aspirateur sans fil Philips s'épuise rapidement.
- Je ne parviens pas à ouvrir le bac à poussière de mon aspirateur sans fil Philips.
- La puissance d'aspiration de mon aspirateur sans fil Philips série 8000 est faible.
- Je ressens des décharges électriques lorsque j'utilise mon aspirateur Philips.
- Mon aspirateur sans fil Philips émet un son inhabituel.
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