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Philips PerfectCare Serie 7000 Generador de vapor
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Solución de problemas para tu Philips PerfectCare Serie 7000 Generador de vapor
- Mi plancha generadora de vapor Philips no elimina las arrugas
- El aumento de vapor de la plancha Philips no funciona
- Mi plancha Philips con generador de vapor pierde vapor por la suela
- Mi tabla de planchar está mojada y veo agua en el suelo
- Mi plancha generadora de vapor Philips hace un sonido de bombeo y/o un ruido metálico.
- Mi plancha generadora de vapor Philips no produce vapor
- Mi plancha generadora de vapor Philips no se desarruga durante la vaporización vertical
- Fugas de agua/vapor por el mando de descalcificación y por debajo de la base de mi plancha Philips Steam Generator.
- Mi plancha generadora de vapor Philips ya no calienta
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