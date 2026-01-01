Soporte de uso y cuidado para tu producto
Serie 7000 Robot de cocina
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- Cómo montar la minipicadora de mi robot de cocina Philips
- Cómo guardar los utensilios de mi robot de cocina Philips
- ¿Cómo se monta el accesorio del robot de cocina Philips?
- Cómo limpiar mi robot de cocina Philips
- ¿Para qué sirve el disco ondulado de plástico de mi robot de cocina Philips?
- ¿Cómo maximizar la producción de zumo de mi robot de cocina Philips?
- ¿Puedo verter líquidos calientes hirviendo en la jarra de mi batidora Philips?
- Cómo colocar la cuchilla de mi batidora Philips
- Cómo ajustar el disco de corte de mi robot de cocina Philips
- Cómo guardar el cable de mi robot de cocina Philips
- ¿Debo limpiar mi robot de cocina Philips antes de utilizarlo por primera vez?
- ¿Qué accesorio del robot de cocina Philips debo utilizar?
- Cómo separar el disco de corte de mi robot de cocina Philips
- ¿El disco de corte de mi robot de cocina Philips indica el tamaño?
- ¿Puedo picar hielo con mi robot de cocina Philips?
Solucionar un problema
Solución de problemas para tu Serie 7000 Robot de cocina
- Los ingredientes se derraman al abrir mi robot de cocina Philips
- Mi robot de cocina Philips no se enciende
- Mi robot de cocina Philips no puede amasar bien la masa
- Las verduras de mi robot de cocina Philips acaban hechas puré
- Los ingredientes se pegan a las paredes de la jarra de mi batidora Philips
- El motor de mi robot de cocina Philips se ha mojado
- Mi batidora Philips se bloquea durante el proceso
- El accesorio amasador/cuchilla de mi robot de cocina Philips no gira
- El motor de mi robot de cocina Philips no funciona de forma constante
- Mi batidora Philips salpica agua con la limpieza rápida/pulso
- A mi robot de cocina Philips se le ha quedado un trozo de comida
- Mi robot de cocina Philips ha dejado de funcionar de repente
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