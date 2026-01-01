Soporte de uso y cuidado para tu producto
Pepper food processor
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- Cómo guardar los utensilios de mi robot de cocina Philips
- ¿Cómo se monta el accesorio del robot de cocina Philips?
- Cómo limpiar mi robot de cocina Philips
- ¿Para qué sirve el disco ondulado de plástico de mi robot de cocina Philips?
- ¿Puedo verter líquidos calientes hirviendo en la jarra de mi batidora Philips?
- ¿Debo limpiar mi robot de cocina Philips antes de utilizarlo por primera vez?
- ¿Puedo picar hielo con mi robot de cocina Philips?
Solucionar un problema
Solución de problemas para tu Pepper food processor
- Mi robot de cocina Philips no se enciende
- Mi robot de cocina Philips no puede amasar bien la masa
- Mi batidora Philips se bloquea durante el proceso
- A mi robot de cocina Philips se le ha quedado un trozo de comida
- Mi robot de cocina Philips ha dejado de funcionar de repente
- El cono de mi prensa de cítricos Philips no gira de forma constante
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