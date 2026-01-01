Soporte de uso y cuidado para tu producto
Viva Collection Máquina de hacer pasta y fideos
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- ¿Cómo puedo preparar pasta sin gluten con mi máquina para hacer pasta de Philips?
- Cómo utilizar las marcas de agua de mi Philips Pasta Maker
- ¿Cómo debo limpiar la máquina para hacer pasta de Philips?
- ¿Puedo secar y guardar la pasta hecha con mi máquina para hacer pasta de Philips?
- ¿Puedo hacer varias tandas de pasta fresca con mi máquina para hacer pasta de Philips?
- Cómo es la consistencia perfecta de la pasta con la Pasta Maker de Philips
Solucionar un problema
Solución de problemas para tu Viva Collection Máquina de hacer pasta y fideos
- Mi máquina para hacer pasta de Philips no funciona / ha dejado de funcionar
- La pasta de mi Philips Pasta Maker se rompe con facilidad
- No sale suficiente pasta de mi máquina para hacer pasta Philips
- La paleta mezcladora está atascada en mi máquina para hacer pasta Philips
- La máquina para hacer pasta de Philips pierde agua
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