Soporte de uso y cuidado para tu producto
Daily Collection Picadora
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- ¿Cómo puedo eliminar el olor de mi picadora Philips?
- ¿Puedo utilizar el bol picador de Philips en el microondas?
- ¿Qué ingredientes puedo picar con mi picadora Philips?
- ¿Puedo poner ingredientes hirviendo en el bol de la picadora Philips?
- ¿Puedo eliminar la decoloración de las piezas de plástico de mi picadora Philips?
- ¿Cómo debo mantener mi picadora Philips?
Solucionar un problema
Solución de problemas para tu Daily Collection Picadora
- La unidad de cuchillas picadoras Philips se asienta sin apretar en el pasador
- Las cebollas se convierten en una pulpa húmeda con mi picadora Philips
- Mi picadora Philips es inestable y hace mucho ruido
- La cuchilla de mi picadora Philips está bloqueada
- La unidad de acoplamiento de mi picadora Philips está sucia
- Mi picadora Philips no funciona
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