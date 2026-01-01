Soporte de uso y cuidado para tu producto
Airfryer 7000 Series
Registra tu producto para confirmar la garantía, mantenerte informado y obtener soporte personalizado.
Encuentra respuestas sobre tu producto
- ¿Qué tipo de molde puedo utilizar en mi Philips Airfryer?
- ¿Por qué tengo que agitar los alimentos en mi Philips Airfryer?
- ¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
- ¿Dónde puedo encontrar recetas para mi Philips Airfryer?
- ¿Dónde están el modelo y el número de serie de mi Philips Airfryer?
- ¿Puedo utilizar papel de horno o de estaño en mi Philips Airfryer?
- Mi Philips Airfryer desprende olor a plástico
- ¿Qué tipo de alimentos puedo preparar en mi Philips Airfryer?
- ¿Cuánta comida puedo preparar en mi Philips Airfryer?
- ¿Cómo y cuándo utilizar aceite en mi Philips Airfryer?
- ¿Cómo puedo conseguir la aplicación HomeID?
- ¿Qué patatas fritas congeladas puedo hacer en mi Philips Airfryer?
- Cómo usar Alexa Assistant con mi Philips Airfryer
- ¿Puede conectarse más de una persona a un dispositivo de cocina Philips?
- ¿Por qué mi Philips Airfryer emite un pitido durante la cocción?
- ¿Qué materiales y revestimientos se utilizan en mi Philips Airfryer?
Solucionar un problema
Solución de problemas para tu Airfryer 7000 Series
- Sale humo blanco de mi Philips Airfryer
- La comida de mi Philips Airfryer no queda crujiente ni como esperaba
- El revestimiento de la sartén o la cesta de mi Philips Airfryer se despega
- Las patatas fritas caseras de mi Philips Airfryer no son las esperadas
- Mi Philips Airfryer hace ruido
- Mi Philips Airfryer no aparece en la lista de dispositivos de la aplicación HomeID.
- Mi Philips Airfryer no calienta
- Mi Philips Airfryer no funciona ni se enciende
- Mi dispositivo de cocina Philips no encuentra mi red WiFi doméstica
- No puedo controlar mi dispositivo de cocina Philips con mi aplicación HomeID.
- Cómo restablecer mi dispositivo de cocina Philips y borrar toda la información
- Mi Philips Airfryer muestra guiones o un código de error
- Mi aplicación Philips HomeID se ha cerrado o se ha bloqueado
- No puedo conectar mi dispositivo de cocina Philips con mi aplicación HomeID
Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte
Regístrate y disfruta de un 15%* de descuento en tu primer pedido
Regístrate para recibir noticias y ofertas.
Al compartir tu dirección de correo electrónico con nosotros, aceptas recibir ofertas personalizadas, contenido inspirador, consejos para dispositivos e información sobre nuestras últimas innovaciones. Leer más.
*Válido para suscriptores nuevos en su primera compra