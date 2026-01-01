Soporte de uso y cuidado para tu producto
Drip Filter Coffee Machine
Registra tu producto para confirmar la garantía, mantenerte informado y obtener soporte personalizado.
Encuentra respuestas sobre tu producto
Solucionar un problema
Solución de problemas para tu Drip Filter Coffee Machine
Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte
Regístrate y disfruta de un 15%* de descuento en tu primer pedido
Regístrate para recibir noticias y ofertas.
Al compartir tu dirección de correo electrónico con nosotros, aceptas recibir ofertas personalizadas, contenido inspirador, consejos para dispositivos e información sobre nuestras últimas innovaciones. Leer más.
*Válido para suscriptores nuevos en su primera compra