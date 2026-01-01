Soporte de uso y cuidado para tu producto
Toaster 3000 Series
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Solución de problemas para tu Toaster 3000 Series
- Mi tostadora Philips no se enciende
- El pan se atasca en mi tostadora Philips
- Mi tostadora Philips huele mal la primera vez que la uso
- La palanca de mi tostadora Philips no se mantiene abajo
- Sale humo de mi tostadora Philips
- No puedo sacar el pan de mi tostadora Philips
- El tostado de mi tostadora Philips es irregular
- No puedo sacar el pan de mi tostadora Philips
Temas de soporte adicionales
Piezas de repuesto para Toaster 3000 SeriesHaga clic aquí
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