Soporte de uso y cuidado para tu producto
Daily Collection Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, metal
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Solución de problemas para tu Daily Collection Tostadora: 2 rebanadas, ranura ancha, metal
- Mi tostadora Philips no se enciende
- El pan se atasca en mi tostadora Philips
- Mi tostadora Philips huele mal la primera vez que la uso
- La palanca de mi tostadora Philips no se mantiene abajo
- Sale humo de mi tostadora Philips
- No puedo sacar el pan de mi tostadora Philips
- El tostado de mi tostadora Philips es irregular
- No puedo sacar el pan de mi tostadora Philips
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