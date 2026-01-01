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Philips PerfectCare Compact Essential Centro de planchado
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Solución de problemas para tu Philips PerfectCare Compact Essential Centro de planchado
- Mi plancha de vapor Philips no elimina las arrugas
- Mi plancha de vapor Philips suelta humo mientras se calienta
- El impulso de vapor de mi plancha generadora de vapor Philips no funciona
- Mi plancha de vapor Philips tiene una fuga en la suela.
- Mi tabla de planchar está mojada y veo agua en el suelo
- Mi plancha de vapor Philips hace un ruido como de bombeo y/o un traqueteo metálico
- Mi plancha de vapor Philips no echa vapor
- Mi plancha de vapor Philips no alisa las arrugas al planchar en vertical.
- Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta